Roma e Juventus sono le due squadre italiane che si sono qualificate ai quarti di finale di Europa League. Le regole, sono le seguenti: il sorteggio dei quarti di finale è libero, con le partite numerate da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali a seguire. Si terrà inoltre un sorteggio per determinare la squadra "in casa" pro forma in finale. L’andata dei quarti di finale si giocheranno il 13 aprile con il ritorno il 20. Le semifinali invece si disputeranno l’11 e il 18 maggio. La finale del 31 maggio sarà a Budapest.

Il sorteggio di Conference League

Alle 14 sarà il turno del sorteggio dei quarti di Conference League: occhi puntati sull'avversaria della Fiorentina. Gli accoppiamenti saranno numerati da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali che sarà a seguire. Per motivi amministrativi, sarà effettuato anche un sorteggio per determinare la squadra "di casa" nella finale. Le sfide si giocheranno con partite in casa e in trasferta. Le sfide in pareggio dopo i 180 minuti andranno ai supplementari indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta. Se il risultato dovesse restare in equilibrio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora le squadre andranno ai calci di rigore. L'andata dei quarti di finale è prevista per giovedì 13 aprile, mentre il ritorno si terrà una settimana dopo, giovedì 20 aprile. Le semifinali sono in programma per l'11 maggio, mentre le gare di ritorno si terranno una settimana dopo, giovedì 18 maggio. La finale si disputerà alla Eden Aréna di Praga il 7 giugno 2023.