Benfica-Inter, come acquistare i biglietti

Dopo il caos biglietti di Oporto che ha coinvolto numerosi tifosi interisti, il Benfica, in vista del match del Da Luz del prossimo 11 aprile contro l'Inter ha pubblicato un comunicato in cui si spiega la procedura da seguire per acquistare i tagliandi dedicati ai tifosi ospiti: "Possono essere acquistati solo sulle piattaforme ufficiali del club italiano. Biglietti provenienti da altre fonti potrebbero essere irregolari e non consentire l'ingresso allo stadio"

Dopo quanto accaduto a Oporto in occasione del match degli ottavi di Champions tra Porto e Inter con numerosi tifosi nerazzurri impossibilitati a entrare allo stadio Do Dragao per aver comprato un biglietto non per il settore ospiti, in vista del match tra Benfica e Inter valido per l'andata dei quarti di finale di Champions, il club portoghese ha pubblicato un comunicato, indirizzato ai tifosi interisti, in cui viene spiegata con minuzia di particolari la procedura per acquistare i biglietti a loro riservati per assistere al match allo stadio Da Luz: "Il Benfica avvisa che i biglietti a disposizione dei tifosi dell'Inter per assistere all'andata dei quarti di finale di Champions League all'Estádio Da Luz devono essere acquistati sulle piattaforme ufficiali dell'Inter. Ai tifosi italiani è stato riservato un totale di 3.250 biglietti, pari al 5% della capienza totale, nel rispetto dei più severi standard di sicurezza definiti dalla UEFA, ma che devono essere acquistati esclusivamente sulle piattaforme ufficiali del club italiano".