Un secondo incontro, quello andato in scena nella tarda mattinata di oggi, tra gli agenti di Bastoni e l'Inter. Il tema è quello del rinnovo del difensore, classe 1999, ormai già da qualche anno una delle colonne della squadra di Inzaghi. Gli agenti Tullio Tinti e Paolo Castellini hanno discusso con i dirigenti del club nerazzurro. La volontà comune è quella di trovare presto un accordo per il prolungamento del contratto, che scadrà il 30 giugno 2024: il giocatore vuole rimanere e il club vuole che resti. Si ragiona quindi su un accordo per l'adeguamento economico che soddisfi entrambe le parti. Un rinnovo che per l'Inter sarebbe davvero importante, soprattutto dopo aver perso a parametro zero Skriniar. Prosegue dunque l'attività del club nerazzurro sul versante dei contratti in scadenza.