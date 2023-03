Il campionato ormai è andato, con il Napoli innarrestabile. Per l' Inter , dunque, oltre alla Coppa Italia il grande sogno si chiama Champions League . Del cammino dei nerazzurri, che nei quarti di finale del torneo affronteranno i portoghesi del Benfica, ha parlato Danilo D'Ambrosio , intervenuto sul palco in occasione del 'Premio Amico dei Bambini': "Dobbiamo essere realisti - ha detto il difensore premiato all'evento -, il sorteggio di Champions non è andato male . Ci sono altre squade che hanno qualcosa in più di noi, con il Benfica invece ce la giochiamo alla pari . Se sogno la finale? Ci si può arrivare . Quando giochi con questa maglia cerchi sempre di arrivare il più in alto possibile. Il sogno è quello, la finale, però c'è una differenza tra sogni e obiettivi . Per raggiungere gli obiettivi devi faticare tanto e sarà quello che dovremo fare in queste partite".

"In campionato troppi alti e bassi, stiamo cercando una soluzione"

D'Ambrosio ha poi analizzato il momento dell'Inter in Serie A, caratterizzato da troppi alti e bassi: "Stiamo cercando di trovare una soluzione partita dopo partita, dando il massimo come singoli e come collettivo. Il Napoli quest'anno ha perso solo due partite e, quando ci sono i numeri a parlare, non si può dire nulla. Quando abbiamo vinto con loro abbiamo pensato ciò che pensiamo ancora adesso, ovvero che siamo una squadra forte. Però ci sono questi alti e bassi che non ci permettono di stare un po' più tranquilli e di stare attaccati al Napoli, che era quello che volevamo". In chiusura un pensiero su Osimhen e una battuta sul ritorno in Campania, sua terra d'origine: "Victor è un grande attaccante. Ha fame, voglia, ha corsa e non si ferma mai. Per i difensori è un attaccante scomodo. Io a Napoli? Ci tornerò nel 2025 - ha scherzato D'Ambriosio -, ho perso diverse cene perché già a novembre o dicembre alcuni amici mi stuzzicavano e io dicevo loro che li avremmo ripresi".