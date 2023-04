Gli Eurorivali dell'Inter perdono in casa contro il Porto dopo 10 vittorie consecutive in campionato: per la squadra di Schmidt, che resta comunque saldamente al comando del campionato portoghese a +7 sulla squadra di Conceicao, è la terza sconfitta stagionale

Il Benfica si avvicina alla sfida di Champions League contro l 'Inter di martedì 11 aprile con una sconfitta. La terza in una stagione fin qui praticamente perfetta. Merito di quel Porto di Sergio Conceicao eliminato proprio dai nerazzurri negli ottavi di finale della massima competizione europea. La squadra di Schmidt , andata in vantaggio al 10' grazie a un autogol del portiere avversario Diogo Costa , si è fatta rimontare: prima il pareggio di Uribe al 45', poi il gol decisivo dell'iraniano Mehdi Taremi .

Si ferma a 10 la striscia di vittorie consecutive

Il Benfica non perdeva da 8 partite contando tutte le competizioni. L'ultimo ko era arrivato in Coppa di Portogallo, ai calci di rigori contro il Braga dopo l'1-1 post tempi supplementari. In campionato, dove comunque Joao Mario e compagni mantengono il primato con 7 punti di vantaggio sullo stesso Porto, non conoscevano un risultato diverso dalla vittoria addirittura da 10 partite. Per risalire, invece, all'ultima sconfitta nella Primeira Liga bisogna tornare al 30 dicembre, sempre contro il Braga. Insomma, un'inusuale battuta d'arresto prima dell'importantissima sfida d'andata dei quarti di finale di Champions contro l'Inter. I nerazzurri arrivano al match del Da Luz con un pareggio amaro, ma anche il Benfica avrà voglia di riscatto.