Reduce da tre sconfitte di fila in campionato, l'Inter deve tornare a fare punti per difendere il piazzamento Champions. Inzaghi lancia Correa dal 1' in attacco con Lukaku: parte fuori Lautaro. A centrocampo c'è Asllani: Brozovic in panchina. Sulle fasce Dumfries e Gosens, in difesa si rivede De Vrij. Paulo Sousa si affida a Piatek, con l'ex Candreva alle sue spalle. Panchina per Dia. Diretta sull'APP DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 17