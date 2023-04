Il difensore dell'Inter alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions: "Partita che può darci una mano a livello mentale, anche per il finale di campionato. Il loro attacco? Non lo temiamo, come non abbiamo temuto Barcellona, Bayern o Porto. In campionato buone prestazioni senza risultati, ma non abbiamo mai sbagliato l'approccio"

Con questo spirito Alessandro Bastoni si prepara ad affrontare il Benfica nel quarto di finale in programma al Da Luz martedì 11 aprile alle 21 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 252). Assicurando anche che la squadra non ha nulla da rimproverarsi per gli ultimi risultati negativi.

“Siamo a quattro partite dalla possibilità di andare in finale di Champions: abbiamo questa consapevolezza e sappiamo che è una grande occasione per noi. L'Inter non arrivava a un quarto di Champions da 12 anni. Ma giocheremo con la gioia che ci porta questo sport nonostante la tensione: resta una partita di calcio".

"Mai sbagliato atteggiamento"

"Campionato e Champions sono due competizioni differenti. In campionato abbiamo fatto buone prestazioni non supportate dal risultato, abbiamo sprecato diverse opportunità, ma non abbiamo mai sbagliato approccio alla gara. Con il Benfica dovremo metterci cattiveria e agonismo e dovremo essere lucidi e calmi. Tatticamente? Stretti e compatti, e correre tanto".



"Come affronteremo gli attaccanti del Benfica? Nel calcio di oggi il reparto difensivo è formato da tutta la squadra. Hanno un attacco di grande qualità con giocatori come Joao Mario, Rafa Silva e Gonçalo Ramos, ma non li temiamo come non abbiamo temuto Barcellona, Bayern o Porto. È una gara che ci può dare il giusto entusiasmo per affrontare il finale di campionato in cui l’obiettivo è arrivare in Champions. In campionato abbiamo creato tante occasioni e sprecato tanto: se avessimo realizzato tutte quelle occasioni, ora parleremmo di una grande Inter. Ma come atteggiamento non abbiamo mai sbagliato”.