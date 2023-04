Inzaghi: "Sarà una partita di testa e cuore"

Dopo la beffa in campionato contro la Salernitana, l'Inter torna a pensare alla Champions. Alla vigilia dell'andata dei quarti contro il Benfica, Inzaghi presenta la sfida: "In questo momento abbiamo difficoltà a segnare, ma sappiamo che insieme possiamo toglierci delle soddisfazioni. Sarà una partita di testa e cuore, e sul cuore non ho dubbi. La testa? Non dobbiamo pensare alla sfortuna"

Un punto nelle ultime 4 giornate di campionato, ma adesso per l' Inter è ora di dimenticare le ultime delusioni e concentrarsi sulla Champions. Raggiunto il traguardo dei quarti, tra i nerazzurri e le semifinali c'è il Benfica , con la doppia sfida in programma l'11 e il 19 aprile. Andata al Da Luz (martedì 11 aprile alle 21 , in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 252), sfida presentata da Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia.

"Non pensare alla sfortuna"

"Sappiamo l’importanza della gara, in Champions abbiamo fatto un grandissimo percorso. Troviamo una squadra imbattuta in Champions, nell’ottavo di finale con il Bruges ha fatto 7 gol tirando 40 volte in porta. Veniamo da tre gare buone, non a livello di risultato. In questo momento abbiamo difficoltà a segnare, cosa che l’anno scorso non era mai successa. Ma lavorando insieme sappiamo che possiamo toglierci delle soddisfazioni. Insieme: questa è la parola che dobbiamo usare in questi ultimi mesi. Le critiche? L’anno scorso a Salerno abbiamo vinto 5-0 e non giocando bene come quest’anno: con più di 20 tiri in porta abbiamo fatto solo un gol".



"Il Benfica ti viene a prendere ma non è ossessionato dal pressing. Sarà una partita di testa e cuore e sul cuore non ho dubbi. La squadra l'ha sempre messo in campo. Per quanto riguarda la testa non dobbiamo pensare agli episodi o alla sfortuna, ma guardare avanti".