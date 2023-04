Pasquetta a lavoro (e senza la tradizionale grigliata) per la squadra di Pioli in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions contro il Napoli. Si è rivisto in gruppo Pierre Kalulu, fermo dalla pausa per le nazionali a causa di una lesione al polpaccio. Il tecnico rossonero verso la conferma della squadra che ha dominato la sfida di una settimana fa in campionato

Buone notizie in casa Milan a poco più di 48 ore dalla sfida di San Siro contro il Napoli per l'andata dei quarti di Champions. A Milanello si è allenato parzialmente con il resto del gruppo il difensore francese Pierre Kalulu, infortunatosi al polpaccio con la Francia under 21. L'ex Lione ha svolto la prima parte dell'allenamento con i compagni: se non dovesse riuscire a recuperare per mercoledì sera, dovrebbe farcela per la trasferta di sabato in campionato a Bologna, una prova generale in vista del match di ritorno della prossima settimana. Per il resto, sembrano esserci pochissimi dubbi di formazione per Pioli. Il tecnico si affiderà ai titolari che hanno vinto 4-0 al Maradona poco più di una settimana fa, con Kjaer in difesa, Bennacer avanzato sulla trequarti e Diaz a destra.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli