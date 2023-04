Non ci sono né Victor Osimhen, né Giovanni Simeone assieme al gruppo nella rifinitura che il Napoli sta svolgendo a Castel Volturno prima della partenza per Milano. Per il nigeriano oggi è previsto ancora lavoro specifico. Pioli deciso a confermare l'undici che ha stravinto la sfida del Maradona in campionato con Brahim Diaz esterno e Bennacer trequartista