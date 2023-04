Theo: "Il Milan può vincere la Champions League"

Il terzino francese in conferenza stampa alla vigilia del match con gli azzurri: "Non sarà come in campionato, noi l'abbiamo preparata bene e a San Siro saremo in dodici grazie ai nostri tifosi. Sogno di rimanere al Milan il più a lungo possibile"

Il Milan può vincere la Champions League. È il messaggio lanciato da Theo Hernandez che alimenta così il sogno europeo dei rossoneri alla vigilia dei quarti di finale contro il Napoli. Una sfida impegnativa, ma che nasconde qualcosa di più ambizioso: "Il Milan può vincere la Champions - spiega l'esterno francese - La cosa importante, però, è giocare la partita con il Napoli come sappiamo fare. Abbiamo lavorato bene per questo match, quello che accadrà dopo non lo sappiamo". Testa solo alla squadra di Spalletti, dunque, con la consapevolezza che sarà un match diverso rispetto allo 0-4 in campionato: "Non sarà uguale al campionato - aggiunge - Ci aspettiamo un Napoli forte come sappiamo. Noi l'abbiamo preparata bene, a San Siro saremo in dodici grazie ai nostri tifosi. Capelli azzurri? Non ho il Napoli in testa (ride, ndr) ma è per il compleanno del mio bambino".