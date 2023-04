IL PREMIO

Ancora in gol in campionato Osimhen, ormai stabilmente alle spalle del quasi imprendibile Haaland: ma se il bomber del City dovesse 'incepparsi', si potrebbe sognare anche la Scarpa d'Oro. L'attaccante del Napoli non è l'unico big della Serie A presente nella top 20. Ecco la classifica aggiornata della Scarpa d'Oro 2022/23