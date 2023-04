Stop e palleggio, con la mano in tasca e rilancio finale: il gesto tecnico di Ancelotti durante Real Madrid-Chelsea viene sottolineato da Billy Costacurca. L'allenatore risponde così: "La classe non è acqua...si perde tutto ma la classe rimane". La simpatica risposta di Costacurta: "Non me lo ricordavo così tecnico...". Guarda il video

REAL MADRID-CHELSEA 2-0, GLI HIGHLIGHTS