Saranno 23 i giocatori a dover prestare particolare attenzione nei match d'andata dei quarti di finale di Champions. Un cartellino giallo li obbligherebbe a saltare la sfida di ritorno. Situazione complessa per le squadre italiane, con molti titolarissimi a rischio squalifica. Evitare una sanzione in queste due partite significherebbe non avere più problemi per l'eventuale resto della competizione, in cui i cartellini gialli vengono azzerati. Ecco i diffidati di tutte le squadre rimaste in corsa per la vittoria