Dopo il pari di Bologna i rossoneri sono tornati immediatamente al lavoro in vista del ritorno dei quarti di Champions con il Napoli. Pioli ha chiesto una maggiore attenzione sull'approccio alle gare e ha diviso la squadra in due gruppi: i titolari del Dall'Ara hanno svolto lavoro di scarico, quelli che giocheranno al Maradona si sono soffermati sulla tattica. Confermata la formazione che ha ottenuto l'1-0 all'andata a San Siro, l'unico indisponibile è Ibrahimovic

Il pareggio di Bologna è ormai in archivio, per il Milan è già tempo di pensare nuovamente alla Champions League . A due giorni dalla sfida decisiva contro il Napoli , in programma martedì 18 aprile alle 21 al Maradona, la squadra rossonera è tornata immediatamente a lavorare a Milanello. Prima dell'allenamento mattutino, spazio all' analisi video della gara del Dall'Ara : Stefano Pioli ha chiesto una maggiore attenzione sull'approccio alle partite , considerando il gol subìto dopo pochi secondi contro la squadra di Thiago Motta e quelli che ha rischiato di prendere nell'andata dei quarti di Champions a San Siro nel primo quarto d'ora.

A Napoli confermata la formazione dell'andata

Con Zlatan Ibrahimovic unico indisponibile, i giocatori che sono stati schierati titolari contro il Bologna hanno svolto una seduta in palestra e lavoro di scarico, mentre quelli che contro il Napoli giocheranno dall'inizio con l'obiettivo di difendere l'1-0 ottenuto a San Siro hanno lavorato in campo. Sarà confermata la formazione già vista all'andata: Kjaer, che non era stato convocato per la gara con il Bologna, è stato regolarmente al centro della difesa con Tomori. Tutti in ogni caso hanno svolto un allenamento leggero, soffermadosi su alcuni aspetti tattici. Nella giornata di lunedì 17 aprile, alle 11, ci sarà la rifinitura a Milanello, mentre alle 16:45 è prevista la partenza per Napoli.