Napoli-Milan sarà arbitrata dal polacco Marciniak

L'arbitro polacco è stato designato per la sfida di ritorno dei quarti di Champions tra Napoli e Milan, in programma il prossimo martedì al 'Maradona' (Diretta Sky Sport Uno). Ha diretto la finale di Qatar 2022 tra l'Argentina e la Francia

Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma martedì al Maradona (in diretta su Sky Sport Calcio). Si tratta del fischietto che ha diretto la finale di Coppa del Mondo tra Argentina e Francia in Qatar 2022. Assistenti i connazionali Sokolnicki e Listkiewicz. Quarto uomo lo svedese Nyberg (Svezia). A dirigere il Var la coppia polacca Kwiatkowski-Frankowski. Marciniak quest'anno ha già arbitrato una volta il Milan nei gironi di Champions nella vittoria dei rossoneri per 4-0 in casa della Dinamo Zagabria.

Chelsea-Real Madrid a Orsato

Sarà l'italiano Daniele Orsato ad arbitrare Chelsea-Real Madrid, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma martedì a Stamford Bridge. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini. Quarto uomo Mariani, mentre la VAR è affidata a Irrati. AVAR a Valeri.