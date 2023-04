Napoli, contro il Milan riecco Osimhen e il tifo

Il Napoli prosegue nella preparazione in vista del ritorno dei quarti di Champions in programma martedì contro il Milan (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 alle 21). Osimhen pronto al rientro da titolare. Spalletti, inoltre, potrà contare sull'entusiasmo del Maradona dopo la pace fra De Laurentiis e i tifosi

Due punti persi in campionato ma due buone notizie in vista della Champions. La prima, ovviamente, riguarda il ritorno in campo di Victor Osimhen : 17 minuti contro il Verona, una traversa, ma soprattutto la sensazione che il nigeriano sia fisicamente pronto al grande appuntamento di martedì sera. La sua prima contro il Milan, quest'anno (assente per infortunio in tutti e tre i precedenti della stagione). Con lui, Spalletti spera di ritrovare i gol mancati nell’ultimo periodo , solamente due nelle ultime quattro partite, entrambi contro il Lecce: di Di Lorenzo e un autogol.

I sostituti di Anguissa e Kim

Il ritorno di Osimhen comunque cancella solo in parte il vuoto lasciato dalle assenze per squalifica di Anguissa (uno tra Elmas e Ndombele per sostituirlo) e Kim Min Jae, al cui postò giocherà Juan Jesus. Ma almeno il Napoli ritroverà il Maradona in formato Champions, la seconda buona notizia. Il sostegno dei tifosi, tornati ad incitare la squadra contro il Verona, rappresenterà un fattore non secondario nei prossimi novanta minuti. Senza dubbio, fino ad ora, i più importanti della stagione. Da giocare in casa e con uno dei migliori attaccanti d’Europa tornato a disposizione. Tutto sommato, poteva andare peggio.