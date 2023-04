Ospite d'eccezione negli studi di Sky Sport 24, dove è intervenuto Noel Gallagher, cantautore ed ex leader degli Oasis, ma soprattutto grande tifoso del Manchester City: "In una eventuale finale di Champions mi auguro di pescare l'Inter, non sono molto bravi. Lukaku non sta giocando bene. Il Napoli è meglio del Milan, sarebbe una bella finale visto il calore dei tifosi". Ecco il video con l'intervista

