Dove vedere Chelsea-Real Madrid in tv

I numeri di Chelsea e Real Madrid

Il Chelsea ha perso due delle ultime tre gare disputate in competizioni europee contro il Real Madrid (una vittoria), entrambe nei quarti di finale di Champions League nelle ultime due stagioni; prima di questo parziale i Blues non erano mai stati sconfitti dai Blancos nei cinque precedenti confronti diretti (3 vittorie, 2 pareggi). Nelle ultime due stagioni l’unica sconfitta casalinga del Chelsea in Champions League è avvenuta contro il Real Madrid nell’aprile 2022 (7 vittorie, un pareggio). Nessuna avversaria ha mai vinto due volte a Stamford Bridge nella competizione. Il Chelsea ha perso 0-2 contro il Real Madrid nella gara di andata di questi quarti di finale; i Blues, tuttavia, hanno passato il turno in cinque degli ultimi sette turni a eliminazione diretta in Champions League in cui hanno disputato l’andata in trasferta, riuscendoci anche nelle due occasioni in cui si trovavano in svantaggio di due reti (vs Napoli nel 2011/12 e PSG nel 2013/14). Il Real Madrid ha passato il turno in Champions League in 18 delle 19 occasioni in cui ha vinto la gara di andata con due o più gol di scarto, venendo eliminato soltanto dal Monaco ai quarti di finale dell’edizione 2003/04 (4-2 all’andata, 1-3 al ritorno, fuori per la regola dei gol in trasferta). Il Chelsea ha passato il turno negli ottavi di finale di questa Champions League contro il Borussia Dortmund pur avendo perso la gara di andata - da quando sono stati introdotti gli ottavi di finale nel 2003/04, solo due squadre hanno raggiunto la semifinale dopo aver rimontato uno svantaggio al ritorno sia agli ottavi che ai quarti di finale: il Monaco nel 2003/04 e la Roma nel 2017/18. Il Real Madrid ha vinto le ultime cinque gare a eliminazione diretta in Champions League, striscia più lunga in queste particolari partite mai registrata nella competizione; i Blancos hanno affrontato in tutti e cinque i match avversarie inglesi: solo il Barcellona (sette tra il 2014 e il 2016) vanta una serie di vittorie più lunga contro queste compagini nel torneo. La curiosità: ciascuno degli ultimi 11 gol di Karim Benzema in Champions League è arrivato contro squadre inglesi, mentre gli ultimi 14 sono stati realizzati tutti in gare ad eliminazione diretta, striscia più lunga mai registrata da un singolo giocatore nella competizione. Benzema vanta 14 gol e due assist per il Real Madrid nelle ultime nove presenze in fasi a eliminazione diretta.