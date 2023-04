Darmian: "Serve stesso atteggiamento dell'andata"

Matteo Darmian, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il match contro il Benfica in programma domani a San Siro: "Sarà una partita difficile. Dovremo lo avere stesso atteggiamento e la stessa attenzione della partita d'andata. Sappiamo che in campionato abbiamo difficoltà, ma dobbiamo in questo momento dobbiamo pensare al nostro cammino in Champions. Dobbiamo scendere in campo con il giusto atteggiamento. Mi aspetto un Benfica che attaccherà subito. Conosciamo le loro qualità, hanno giocatori importanti che possono trovare la giocata in ogni momento. Noi stiamo preparando la partita nel migliore dei modi e domani ci faremo trovare pronti. Sarà un mese e mezzo fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi, quindi da qui alla fine cercheremo di ottenere più vittorie possibili"