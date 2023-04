Inzaghi: "Vogliamo regalare semifinale ai tifosi"

Simone Inzaghi , ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato aspettative e insidie, del match contro il Benfica in programma domani sera a San Siro: "E' il secondo tempo di una sfida dove abbiamo un vantaggio, ma chiaramente d ovremo fare la nostra partita senza gestire , pensando che affrontiamo un avversario di valore . Servirà grande intensità per cercare di coprire bene il campo tutti insieme come all'andata perché il Benfica è una squadra tecnica e fisica che ci può creare qualche difficoltà . Emozionato per poter raggiungere questo traguardo , ma ci mancano ancora i 90 minuti di domani sera per noi importantissimi e difficili. Sono convinto che tutti insieme- anche se ci saranno delle difficoltà - potremo regalare questa gioia ai nostri tifosi perché non capita spesso di essere tra le prime quattro squadre d'Europa. Conosciamo il nostro percorso nelle coppe , sappiamo anche che in campionato abbiamo perso punti importanti che ci hanno rallentato. Mancano però ancora otto giornate. Ma adesso il nostro focus e la nostro mente è solo sul Benfica . Penseremoi a quello che è successo lo scorso weekend dopo la partita di mercoledì".

Le parole di Inzaghi in conferenza

L'allenatore dell'Inter in conferenza stampa: "È il secondo tempo di una partita importantissima, complicata, in cui partiamo con un vantaggio. Dovremo venirne a capo tutti assieme sapendo che potremmo essere nelle prime quattro d'Europa e sarebbe un grandissimo traguardo. Sappiamo quel che è stato, è inutile riparlarne. Sappiamo del nostro percorso nelle coppe e che in campionato non siamo dove volevamo. Ora il focus è il Benfica, abbiamo un vantaggio non da gestire ma bisogna fare una grande partita contro un grande avversario in flessione per risultati ma non per occasioni. Contro di noi e nelle altre due perse in campionato ha giocato in linea con quello che è il Benfica".

Sulle critiche e le voci di un possibile esonero: "Qui all'Inter, se vai a leggere prima del Barcellona o del Porto era la stessa cosa. È una cosa a cui sono abituato, finché criticano me non è un problema: per quanto riguarda me e il mio staff le critiche ci aiutano a migliorare sempre di più. Sappiamo di non avere un percorso da Inter in campionato, come tante altre squadre abbiamo avuto dei problemi ma mancano ancora otto partite e abbiamo ancora margine. Dobbiamo essere bravi a isolarci e cercare di regalare una serata importante ai nostri tifosi".

Momento difficile per gli attaccanti dell'Inter: "Io mi preoccupavo tantissimo quando non mi creavo le situazioni, i miei attaccanti devono stare sereni. Il problema vero è quando non riesce ad avere occasioni da gol, nonostante li stia alternando chiunque giochi riesce ad avere occasioni e basta un attimo per sbloccarsi".