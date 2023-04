Missione compiuta dal Milan che, a distanza di 16 anni, torna tra le quattro grandi d'Europa. Rossoneri in semifinale dopo l'1-0 a San Siro e l'1-1 maturato al ritorno al 'Maradona', dove è successo di tutto: due gol e due rigori sbagliati ma anche chance, infortuni ed episodi contestati. Tra gli eroi della squadra di Pioli c'è sicuramente Rafael Leao che, prima si procura il rigore sbagliato da Giroud e, successivamente, brucia 70 metri regalando l'assist del provvisorio vantaggio al francese. Un’azione che ha ricordato Ruud Gullit in un’altra sfida rossonera al Napoli, lo storico 3-2 del 1 maggio 1988: " È incredibile assomigliare a un giocatore così importante che ha fatto la storia del Milan - ha detto a Sky Sport -. Sono molto contento del lavoro della mia squadra. Ringraziamo i tifosi: questa vittoria ci dà fiducia per continuare a sognare e puntare davanti in Champions. Adesso c’è la semifinale, andremo a giocare con tanto entusiasmo ".

"Pioli mi ha preso per mano come un figlio"

Un ringraziamento a Stefano Pioli, allenatore che per sua stessa ammissione lo ha fatto crescere: "Pioli è la persona che mi ha reso il giocatore che sono oggi. Ha avuto pazienza, mi ha preso per mano come un figlio. Devo ringraziare lui come Maldini e Massara: ciò che sono lo devo a loro. Qua al Milan sono a casa e felice di essere qua". Inevitabile una domanda sul suo rinnovo di contratto: "Ho ancora un anno, stiamo parlando e ci sono cose da sistemare. Ciò che conta di più ora è che siamo in semifinale, è una grande stagione e voglio continuare ad aiutare la squadra".