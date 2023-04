Dove vedere Inter-Benfica in tv

I numeri di Inter e Benfica

Grazie alla vittoria per 2-0 in Portogallo nel match di andata, l'Inter è rimasta imbattuta in tutti i quattro incroci (3 vittorie, un pareggio) contro il Benfica, tenendo la porta inviolata in tre di questi. Il Benfica ha già battuto in trasferta una squadra italiana in Champions League in questa stagione: 2-1 contro la Juventus nella fase a gironi, dopo che non aveva vinto alcuna delle sei gare precedenti lontano da casa contro queste avversarie: l’ultimo successo risaliva infatti al match contro la Fiorentina in Coppa delle Coppe nel marzo 1997. L'Inter ha ospitato il Benfica una volta finora: in un ottavo di finale di Coppa UEFA del marzo 2004, vinto dai nerazzurri per 4-3; in quella occasione furono realizzate due doppiette: una di Obafemi Martins per i lombardi, l'altra di Nuno Gomes per i portoghesi. Il Benfica ha perso l'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League con un margine di almeno due gol per la nona volta; soltanto in una occasione, in precedenza, i portoghesi hanno superato il turno partendo da questa situazione di svantaggio, quando eliminarono l'FC Nürnberg ai quarti di finale nel 1961-62, nonostante avessero perso la sfida dell’andata 1-3 (vittoria per 6-0 nel lritorno). L'Inter ha vinto il match di andata di un doppio confronto a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League con un margine di almeno due gol per la nona volta; i nerazzurri non sono mai stati eliminati quando hanno affrontato la gara di ritorno partendo da questa posizione di vantaggio. Il Benfica non perde da sette trasferte (4 vittorie, 3 pareggi) di Champions League: si tratta della serie più lunga in assoluto di gare esterne consecutive senza sconfitta da parte dei portoghesi in Coppa dei Campioni/Champions League. Inoltre, il Benfica ha vinto le ultime due partite giocate lontano da casa e potrebbe arrivare a tre successi di fila in trasferta per la prima volta dal marzo 1990. L'Inter potrebbe raggiungere le semifinali di Coppa dei Campioni/Champions League per la nona volta, e per la prima dal 2009-10, quando vinse il trofeo, sotto la gestione di José Mourinho. Simone Inzaghi potrebbe diventare il primo allenatore italiano a portare i nerazzurri in semifinale nella competizione, dopo Eugenio Bersellini nel 1980-81. La curiosità: Romelu Lukaku ha segnato nove gol in 14 partite con l'Inter in Champions League; soltanto quattro giocatori hanno realizzato più reti in nerazzurro nella competizione: Adriano (14), Julio Cruz (13), Hernán Crespo (11) e Samuel Eto'o (10).