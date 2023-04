Quel rigore all'82' avrebbe potuto cambiare le sorti del quarto di finale di Champions League tra Napoli e Milan . Rincorsa, destro incrociato, Maignan si distende e para. Khvicha Kvaratskhelia si mette le mani nei capelli, capisce subito che buona parte delle speranze di rimonta, di qualificazione, del Napoli sono passati dal suo piede in quella frazione di secondo. Perché sarebbe stato un finale di fuoco, all'arrembaggio per gli uomini di Spalletti. E invece Di Lorenzo e compagni riusciranno a pareggiare soltanto allo scadere con Osimhen , troppo tardi per mettere davvero paura al Milan.

Kvara: "Fa male, ma torneremo più forti. Il sogno continua"

Una grande delusione per Kvara, che a fine partita ha voluto scrivere un toccante messaggio ai suoi tifosi. Un modo per ringraziarli del supporto e per fare mea culpa per un errore grave. "Fa male vedere i vostri occhi pieni di lacrime e realizzare che non sono riuscito a rendervi felici - ha scritto il georgiano su Instagram -. Farò del mio meglio per imparare da questa esperienza. Sono profondamente dispiaciuto, ma assolutamente grato per il vostro supporto. Vi amo e vi prometto che torneremo più forti". D'altronde c'è uno scudetto da vincere e Khvicha lo sa bene: "Ci sono molte partite davanti, quindi il sogno continua...".