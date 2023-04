74 metri palla al piede: è la distanza percorsa da Leao in occasione dell'assist a Giroud in Napoli-Milan. "Mi ha fatto tornare indietro di qualche anno, alla giocata di Gullit per Van Basten", il commento di Alessandro Costacurta nel post partita. Era il 1988, stesso stadio, stessa porta e stessa fascia: i due olandesi confezionarono un gol-fotocopia, con Gullit in versione Leao e Van Basten in versione Giroud. 35 anni dopo la storia si è ripetuta...