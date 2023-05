Simpatico siparietto al Bernabeu dopo Real Madrid-Manchester City. Dopo il match i giocatori non impiegati da Guardiola sono in campo per un piccolo allenamento e Foden palleggia alle spalle di Alex Del Piero, inviato di Sky Sport. A un certo punto il pallone finisce nei pressi dell'ex capitano della Juve, il fantasista del City si avvicina, riconosce Del Piero e lo invita a fare qualche palleggio con lui