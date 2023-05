È dell'Inter l'andata della semifinale di Champions. Due gol lampo, prima Dzeko poi Mkhitaryan. L'analisi di Pioli post match: "Loro hanno giocato meglio di noi nel primo tempo e hanno segnato due gol. Noi siamo stati meglio nel secondo e non abbiamo segnato - le sue parole a Sky Sport -. È un risultato pesante ma ci dobbiamo credere, giocando come nel secondo possiamo tentare il recupero. Leao? Non c'era, quindi inutile guardare a questo. Anche l'infortunio di Bennacer non ci ha aiutato, ma fa parte del calcio. Dovevamo fare meglio nel primo tempo, sia nella gestione della palla che nei duelli. Nel secondo c'è stato un ritmo diverso e una qualità diversa, e abbiamo fatto meglio. Come si ribalta la partita? Giocando da Milan. Andare in vantaggio per crearci la possibilità di ribaltare tutto".