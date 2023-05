Tutto in una notte. Dopo la semifinale d'andata di Champions vinta 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan, l'Inter parte con un netto vantaggio nella gara di ritorno, in programma il prossimo 16 maggio. I nerazzurri hanno tre risultati su tre a disposizione per centrare la finale di Istanbul, mentre il Milan è obbligato a vincere. Andiamo a vedere tutte le combinazioni possibili, tenendo presente che non esiste più la regola del gol fuori casa che vale doppio.