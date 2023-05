Un day after derby speciale per l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, che dopo il 2-0 di Champions è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica: "Un orgoglio, coronati 40 anni di carriera". E sul derby vinto: "Il merito dell'exploit è di Inzaghi, ma ci sono ancora 90 minuit. Il futuro? Credo che l'anno prossimo sarà ancora l'allenatore dell'Inter" Condividi

Il tributo di Beppe Marotta a Simone Inzaghi. L'amministratore delegato nerazzurro, ospite dell'evento "Il Foglio sportivo a San Siro", ha commentato così il 2-0 nell'euroderby d'andata: "Inzaghi aveva preparato la gara molto bene, questo exploit è merito suo. Ora non ci sediamo perché sappiamo che ci sono ancora novanta minuti da giocare. Nel calcio ho visto situazioni ribaltate, dovremo avere determinazione e forza di giocare il ritorno come se fosse la prima gara". Protagonisti sono stati Dzeko e Mkhitaryan, due calciatori arrivati a parametro zero: "E' un modello che abbiamo assunto nell'obiettivo di sostenibilità. Con Ausilio e Baccin siamo andati alla ricerca dei profili che non costavano niente, ma rappresentavano giocatori di valore, mi riferisco anche a Onana, Acerbi e Darmian. Tanti elementi che non hanno inciso dal punto di vista economico".

"Onana non è sul mercato" "Non abbiamo avuto nessuna offerta, in più Onana è contento di stare qua - spiega Marotta -. Oggi è difficile fare una pianificazione futura anche perché già da qualche tempo la volontà dei giocatori è determinante. Comunque l'Inter non ha intenzione di metterlo sul mercato".

"Penso che l'anno prossimo Inzaghi sarà ancora l'allenatore" Alla domanda sul futuro di Simone Inzaghi, l'ad nerazzurro ha risposto così: "Penso che anche l'anno prossimo sarà l'allenatore dell'Inter. Le valutazioni non si fanno su un episodio o su una gara, ma sul modo di lavorare e sulla professionalità. C'è un piccolo neo, ma non solo per l'Inter, di non essere stati protagonisti in campionato, dove il Napoli ha fatto una cavalcata straordinaria. Noi siamo stati solo spettatori, per il resto la stagione è positiva".

Il titolo di Cavaliere della Repubblica Nella giornata di oggi 11 maggio, come detto, presso la sala Verdi del Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano, a Marotta è stato conferito per iniziativa del Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere, durante la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana". "Questo riconoscimento mi è molto gradito e rappresenta il coronamento dei miei oltre 40 anni di carriera - ha commentato emozionato -. Sono molto orgoglioso di riceverlo e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e hanno lavorato con me in tutti questi anni".