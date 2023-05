ULTIMO MESE

Seconda sconfitta di fila dei rossoneri, battuti a La Spezia dopo lo stop nel derby d'andata in Champions. Si tratta dell'ennesimo passo falso nell'ultimo mese della squadra di Pioli, protagonista in negativo per risultati e non solo: significativa la media punti e le difficoltà in zona gol. Ecco il cammino più recente del Milan LA CLASSIFICA