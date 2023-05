Obbligatorio ribaltare lo 0-2 per la squadra di Pioli, che ha introdotto l'euroderby di ritorno: "Siamo concentrati e determinati nel ribaltare un pronostico che ci vede sfavoriti. Vogliamo una partita diversa e andare in finale". Sulle condizioni di Leao: "Sembra stare meglio, confido possa svolgere tutto l'allenamento in gruppo". E sull'approccio del Milan: "Sarà importante andare in vantaggio, non conta quando ma serve farlo" INTER-MILAN, L'AVVICINAMENTO LIVE Condividi

Si riparte dallo 0-2 per l'Inter, risultato da ribaltare nell'euroderby. Appuntamento con la semifinale di ritorno per il Milan (diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), pronto ad affrontare i nerazzurri a 6 giorni dalla sconfitta nel primo round. Squadra concentrata e motivata, come spiegato da Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport:

Quale è lo stato d'animo a Milanello?

"È quello di una squadra che sa che ha ancora una grandissima occasione, e quindi è una vigilia dettata dalla concentrazione, dalla determinazione e dalla volontà di provare a ribaltare un pronostico che ci vede sfavoriti”.

Inzaghi lo chiama sogno, lei come la chiama la finale di Champions?

"Credo che in pochi avrebbero immaginato il Milan arrivato a questo punto, ma ora vogliamo andare in finale. La partita d’andata non è stata come volevamo, siamo concentrati per fare una partita diversa".

Serve un Milan diverso di gambe o di testa?

"È solo un discorso di testa e di qualità di gioco. Non abbiamo perso all’andata perché correvamo meno dell’Inter o non perderemo perché abbiamo una condizione peggiore di loro. Vinceremo se riusciremo a giocare meglio, essere attenti, limitare gli errori e a sfruttarne qualcuno loro".

Leao come sta?

"Sta bene, ieri ha fatto quasi totalmente l’allenamento col gruppo. Oggi speriamo faccia altrettanto così come Krunic e Messias".

Il vostro pubblico potrà fare la differenza?

"Hanno fatto sempre la differenza. Ci ha sempre sostenuto, è sempre stato con noi soprattutto nei momenti più difficili. Sapere di avere un popolo così vicino ci aiuterà a dare il massimo".

Tornerete in ritiro a Milanello, luogo che ha preparato grandi notti di Champions nella storia del Milan…

"Conosciamo tutti la storia del club, la Champions ha dato tante soddisfazioni al Milan. Vorremmo fare parte anche noi della storia in questa competizione. Dopo la rifinitura partiremo con grande determinazione per questa partita".

Che Milan vedremo?

"Dovrà essere equilibrato, compatto, credere e giocare come una squadra che può battere i nostri avversari. Sappiamo quanto sarebbe importante andare in vantaggio: non conta a quale minuto, ma conta farlo. Speriamo di avere anche la qualità di vincere i duelli offensivi".

Che discorso farà alla squadra?

"Abbiamo già cominciato a parlarne domenica mattina. Non dobbiamo dimenticare l’andata, poi i discorsi motivazionali ce ne sono tanti ma abbiamo un’unica possibilità e dobbiamo vivere questa partita con un atteggiamento mentale sopra le righe".

"Non abbiamo parlato dell'andata" Successivamente Pioli è intervenuto in conferenza stampa: "Gli occhi della squadra dicono che si stanno allenando al meglio. Dobbiamo provare a fare meglio dell’andata e vincere la partita. Vincerla significa andare in finale di Champions, nessuno avrebbe mai pronosticato che il Milan potesse arrivare fin qui né tantomeno arrivare in finale. So quanto sono bravi i miei giocatori". Cosa servirà per vincere? "Una prestazione di grande livello. La partita è lunga, vogliamo cominciarla al meglio. Dobbiamo sfruttare i loro errori. Dobbiamo fare meglio e vincere duelli se vogliamo avere l’inerzia della partita a nostro favore. Non abbiamo parlato dell’andata, ma della partita di domani. Dentro c’è tanto, questi sono appuntamenti che i giocatori sognano di vivere. Sappiamo che abbiamo un handicap ma abbiamo la possibilità di ribaltarlo". approfondimento Calendario e gli orari delle partite di Champions

"Leao sta meglio come Krunic e Messias" Rossoneri privi dell’infortunato Bennacer: "Ci dispiace – ha detto Pioli -, perché non è un infortunio semplice. Giocheremo con un un trequartista in più, domani potrebbe andare meglio in questo modo". Attenzione alle palle inattive: "Non siamo una squadra altissima per centimetri se giocano Diaz e Bennacer, dobbiamo essere più attenti. Abbiamo avuto situazioni offensive all’andata, domani dovremo capitalizzare al massimo le chance che ci creiamo. Nei gol subiti abbiamo commesso errori, non dobbiamo ripeterli. Cercheremo di limitare al minimo possibile i nostri errori e dobbiamo leggere meglio le situazioni". Il Milan può farcela: "Chi fa calcio sa che le partite non sono mai finite e le imprese esistono, bisogna crederci e noi ci crediamo. L’Inter è una squadra forte, se giochiamo ad alto livello possiamo farcela.. Infine un ritorno sulle condizioni di Leao: "Sta sicuramente meglio così come Krunic e Messias. Se farà la rifinitura al completo, domani ci sarà". approfondimento Leao completamente recuperato: con l'Inter ci sarà