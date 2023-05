Aspettando l'euroderby di ritorno, il centrocampista rossonero ha parlato del match: "Dobbiamo dare più del 100%, è una partita che può capitare una volta nella vita. Ma noi siamo il Milan, sappiamo cosa fare e non dobbiamo dirci nulla". Una sfida fondamentale anche per la stagione: "Pesa tanto per un milanista, scenderemo in campo per cambiarla. Ci crediamo tanto, noi e i tifosi: siamo tutti uniti" INTER-MILAN, L'AVVICINAMENTO LIVE Condividi

Si avvicina il secondo round tra Inter e Milan, euroderby che vale la finale di Champions League. E si riparte dal 2-0 per i nerazzurri, risultato che la squadra di Pioli dovrà ribaltare nella semifinale di ritorno (diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Ne ha parlato anche Sandro Tonali ai microfoni di Sky Sport:

Come sta il Milan dopo La Spezia?

"Bene, quest’anno abbiamo avuto la voglia di ripartire bene in Champions dopo alcuni passi falsi in campionato. Lo faremo anche domani".

Sei tifoso da sempre del Milan, cosa serve per sognare domani?

"Dobbiamo fare qualcosa di più del 100%. È una partita che può capitare una volta a tutti, sarà la più difficile di tutte. Partiamo sotto di due gol, dobbiamo entrare in campo e dare più del massimo".

Quanto hai sofferto dopo l'andata?

"Ha fatto male prendere due gol in tre minuti e ha fatto male non riuscire a segnare nella ripresa. Abbiamo pagato caro gli errori, ma abbiamo messo un punto dopo il secondo gol cercando di creare qualcosa".

Quanto ci credete?

"Tanto, perché sarà una partita fondamentale. Un gol può cambiare tutto. La partita è lunga, dobbiamo entrare in campo concentrati e dare di più".

I tifosi possono darvi energia?

"Ci hanno dato sempre qualcosa in più, la spinta che ci serviva nei momenti belli e meno belli. Sono sempre al nostro fianco, gli vogliamo bene. Restiamo uniti e andiamo verso un’unica direzione".

Sarà fondamentale non sbagliare approccio, ma la testa è libera?

"Sicuramente l’inizio è una delle cose più importanti, ci ha messo nella condizione in cui ci troviamo. Non dobbiamo sbagliare ma essere noi a partire forte. La testa è libera come lo è stata dopo ottavi e quarti, abbiamo la forza per liberarla dopo due sconfitte. Siamo uniti. Non bisogna mollare di un centimetro in tutti i 90 minuti".

Questa partita vale la stagione?

"Non posso dire di no, ha un peso elevato rispetto ad altre partite per un milanista. Cambierà qualcosa, ma non dobbiamo scendere in campo con il peso sulle spalle. Giochiamo liberi e facciamo la nostra partita".

Ti tieni il gol per domani dopo i legni colpiti?

"Il Milan deve fare gol e tornare ad essere Diavolo, è quello che deve fare ogni giocatore domani".

Avete cambiato la preparazione tra ritiro e orari anche per cambiare l'inerzia della sfida?

"Dovrà cambiare anche domani. È bello arrivarci da Milanello, stare qui fa respirare l’aria di partita. Non stacchi mai ed è ciò che dobbiamo fare. Lavoriamo bene oggi e domani per andare a San Siro e uscire dal campo orgogliosi".

Come passi il tempo nell'attesa?

"Inevitabilmente ci pensi alla partita, il tempo passerà lento ma siamo tutti qui insieme e lo faremo trascorrere più velocemente".

"Siamo tutti uniti, i tifosi ci spingono sempre" Lo stesso Tonali aveva parlato anche in conferenza stampa: "C’è tanta emozione ma abbiamo la forza di lasciare da parte tutto. Ora è una partita sola e dobbiamo concentrarci per dare il mille per mille. Non possiamo cambiare la partita dell’andata, ma possiamo dare una spinta tutti quanti. Le sensazioni sono sempre positive, abbiamo una curva che ci è stata sempre vicina e ci spinge in tutte le partite. Ieri ci hanno fatto vedere la loro vicinanza, remiamo tutti dalla stessa parte e siamo tutti uniti". Sulla condotta della partita: "Sarebbe troppo semplice pensare di far gol e poi far sì che succeda. Dobbiamo scendere in campo per dare il meglio e per far segnare la squadra, dopo le cose personali arriveranno ma l’importante è fare gol domani e cambiare la partita". approfondimento Pioli: "Leao ok. Ci serve il popolo rossonero"

"Non serve dirci nulla, siamo il Milan" Tonali ha ribadito l’importanza di essere parte del mondo rossonero: "Parliamo spesso, ma per scendere in campo in una partita così importante non c’è bisogno di parlare. Chiunque indossa la maglia del Milan, anche se non scende in campo, sa benissimo l’importanza e cosa bisogna dare per essere orgogliosi e dire abbiamo dato tutto. Non c’è bisogno di dire cosa dobbiamo fare, lo sappiamo benissimo". E sulle novità attese per domani: "Sicuramente qualcosa cambierà, noi sappiamo veramente gli obiettivi che avevamo a inizio anno. Tanti non sono andati come dovevano ma domani scenderemo in campo per cambiare la stagione, perché dopo un campionato in cui volevamo ripeterci e non ci siamo riusciti la partita di domani avrà un peso importante". approfondimento Calendario e gli orari delle partite di Champions