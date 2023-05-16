"A Milano ci sono due squadre: l'Inter e la Primavera dell'Inter". "Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma". Chi le ha dette? Quali sono le altre frasi storiche? Film, canzoni e protagonisti: la nostra raccolta in attesa del derby di sabato 31, live alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW

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