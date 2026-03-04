Le squadre più preziose oggi fuori dalla prossima Champions League
I campionati stanno entrando nella fase calda e uno degli obiettivi da centrare è la qualificazione in Champions. Al momento, resterebbero fuori dalla prossima edizione diverse big europee e altre squadre ancora protagoniste della competizione in corso. Il sito Transfermarkt ha elencato le prime 15 più preziose, ossia con la rosa dal valore di mercato più alto. Ecco quali sono: ci sono due italiane e addirittura alcuni club che stanno lottando per non retrocedere
- Valore della rosa: 1,16 miliardi di euro
- Posizione attuale in classifica: 6^
- Valore della rosa: 877 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 16^
- Valore della rosa: 710 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 13^
- Valore della rosa: 592 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 17^
- Valore della rosa: 560 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 6^
- Valore della rosa: 532 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 14^
- Valore della rosa: 510 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 11^
- Valore della rosa: 447 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 10^
- Valore della rosa: 434 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 5^
- Valore della rosa: 434 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 7^
- Valore della rosa: 424 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 8^
- Valore della rosa: 422 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 6^
- Valore della rosa: 400 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 4^
- Valore della rosa: 390 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 7^
- Valore della rosa: 386 milioni di euro
- Posizione attuale in classifica: 7^