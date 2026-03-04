 Squadre più preziose per valore della rosa fuori dalla Champions 2026 2027 | Sky Sport
Le squadre più preziose oggi fuori dalla prossima Champions League

NEI CAMPIONATI fotogallery
15 foto

I campionati stanno entrando nella fase calda e uno degli obiettivi da centrare è la qualificazione in Champions. Al momento, resterebbero fuori dalla prossima edizione diverse big europee e altre squadre ancora protagoniste della competizione in corso. Il sito Transfermarkt ha elencato le prime 15 più preziose, ossia con la rosa dal valore di mercato più alto. Ecco quali sono: ci sono due italiane e addirittura alcuni club che stanno lottando per non retrocedere

IL TABELLONE DELL'ATTUALE CHAMPIONS

