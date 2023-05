Lucida analisi da parte dell'allenatore del Milan che parla dell'eliminazione in semifinale di Champions contro l'Inter: "Hanno meritato, dispiace essere mancati nei primi 15' dell'andata". Resta comunque un risultato importante per il Milan: "C'è delusione ovviamente ma il percorso è stato straordinario, ora non bisogna chiudere la stagione solo con negatività"

C'è grande delusione nelle parole di Stefano Pioli, eliminato con il suo Milan nella semifinale di Champions Lague dopo la doppia sconfitta contro l'Inter. L'allenatore rossonero non vuole sentire di 'mancanza di voglia' da parte dei suoi: "I giocatori hanno dato il massimo. L'Inter ha meritato, ma parlare di voglia non mi sembra corretto - dice - Siamo mancati nei primi 15 minuti dell'andata. Stasera siamo partiti bene, poteva cambiare la partita e peccato. Siamo arrivati fin qua con merito e speravamo di arrivare i finale"lo con negatività". Inevitabile essere delusi per questo epilogo di un cammino importante in Champions: "Inevitabile. Per il percorso di questi anni sarebbe stato qualcosa di particolare e non esserci riusciti è una delusione. La stagione è stata più complicata del previsto, ma ci ha insegnato tanto".