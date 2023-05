Dove vedere Manchester City-Real Madrid

I numeri di Manchester City e Real Madrid

Il Manchester City ha perso solo uno degli ultimi cinque confronti con il Real Madrid in Champions League (3 vittorie, un pareggio), sempre con Pep Guardiola in panchina. Il City era rimasto senza successi nelle prime quattro gare contro il Madrid nella competizione tra il 2012 e il 2016 (2 pari,2 sconfitte). Il Real Madrid non ha vinto nelle precedenti quattro trasferte contro il Manchester City nella Champions League (2 pari,2 sconfitte), perdendo ognuna delle ultime due. L’unica squadra che il Madrid ha affrontato più volte fuori casa in Coppa dei Campioni/Uefa Champions League senza mai vincere è il Milan (sette confronti: 2 pari,5 sconfitte). Il Real Madrid ha vinto le ultime due trasferte contro avversarie inglesi nella fase ad eliminazione diretta della Champions (entrambe in questa stagione). Solo una formazione ha vinto tre gare di fila fuori casa contro squadre inglesi nella fase ad eliminazione diretta della competizione, con il Barcellona a riuscirci tra il 2013/14 e il 2015/16. Il Manchester City è imbattuto nelle ultime 25 gare casalinghe della Champions (23 vittorie, 2 pareggi), con il Lione che è stata l’ultima squadra in grado di vincere all’Etihad nel settembre 2018. Solo due squadre nella storia della competizione hanno registrato una striscia di imbattibilità casalinga più lunga: 38 gare il Barcellona (tra il 2013 e 2020) e 29 il Bayern Monaco (tra il 1998 e 2002). Questa sarà la 191^ gara da allenatore di Carlo Ancelotti in Champions League, il maggior numero in assoluto di ogni altro allenatore nella storia della competizione (superando così Alex Ferguson a 190). Questa sarà anche la 50^ partita di Ancelotti alla guida del Real Madrid in Champions, diventando solo il secondo allenatore a raggiungere almeno 50 gare con due squadre (73 con il Milan), insieme a Pep Guardiola (73 con il City e 50 con il Barcellona). Il Manchester City è stato eliminato in due delle precedenti tre semifinali di Champions League, entrambe maturate contro il Real Madrid (2015/16 e 2021/22). Se non dovesse superare il turno, sarebbe la prima volta che una squadra viene eliminata dalla stessa formazione in semifinale in due edizioni consecutive della UEFA Champions League. L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha segnato 35 gol in 28 presenze di Champions. 27 di questi sono arrivati con l’unico coinvolgimento di Haaland rappresentato dallo stesso gol – infatti, nessun giocatore ne ha realizzati di più attraverso questi coinvolgimenti diretti dal suo debutto nella competizione, nel 2019/20. Il giocatore del Real Madrid, Vinícius Júnior ha preso parte a 12 gol in 11 presenze nella Champions in questa stagione, realizzando sette gol e servendo cinque assist. Il brasiliano è inoltre primo tra i giocatori della competizione in questo senso per il coinvolgimento in sequenze di gioco a campo aperto che hanno portato al gol (14) e al tiro (76).