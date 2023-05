Stasera va in scena il ritorno dell'altra semifinale di Champions, in programma all'Etihad tra Manchester City e Real Madrid. Un solo indisponibile per Guardiola, pronto ad affidarsi ad Haaland con il supporto dei quattro trequartisti. Ancelotti col tridente Rodrygo-Benzema-Vinicius e un dubbio in difesa. Ecco le probabili formazioni