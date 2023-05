Lo chiede Chiellini a Capello, che aveva guidato l'Inghilterra dopo aver vinto coi club: "È arrivato il momento per Ancelotti di provare una Nazionale?". Si fa riferimento al Brasile, big già esposta per Carletto come CT. "È l'uomo ideale per costruire una nuova Seleção - risponde Fabio -, è un lavoro diverso ma lui è un professore nel riuscire a entrare nella testa dei giocatori. Gli viene offerta una squadra dal potenziale enorme con la voglia di ritornare a vincere"

MAN CITY-REAL 4-0, GOL E HIGHLIGHTS