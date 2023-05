La finale di Istanbul sarà il primo incrocio ufficiale tra Citizens e nerazzurri nelle competizioni Uefa, sfida che riguarda da vicino un grande ex. Dzeko era in campo nel debutto in Champions del Manchester City, che il 14 settembre 2011 affrontò il Napoli all'Etihad. Ricordi quella squadra? E i numeri di Edin con il club inglese?

