Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club nerazzurro ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la finale di Champions: dalle 17 di lunedì 22 alle 8 di mercoledì 24 maggio i circa 37 mila abbonati e i circa 50 mila soci Inter Club potranno richiedere il codice univoco sul sito dell'Uefa. In caso di troppe richieste sarà premiata la 'fedeltà' del tifoso

Nel giorno in cui il club celebra i 13 anni dalla conquista dell'ultima Champions League vinta, l'Inter ha fornito tutte le informazioni necessarie ai suoi tifosi per acquistare i biglietti della finale contro il Manchester City che potrebbe riportare i nerazzurri sul tetto d'Europa per la quarta volta nella sua storia. L'appuntamento è per sabato 10 giugno, ore 21, allo stadio Atatürk di Istanbul. "Purtroppo, non potremo accontentare tutti i tifosi ma, ancora una volta, si cercherà di utilizzare un criterio di assegnazione che, nei limiti del possibile, premi i tifosi maggiormente affezionati al Club" ha scritto la società nel comunicato ufficiale.