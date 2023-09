Zero minuti in Ligue 1 e fuori dalle convocazioni di Luciano Spalletti per gli impegni della Nazionale contro Macedonia e Ucraina: Marco Verratti escluso anche dalla lista Champions dei parigini. Futuro sempre più lontano dalla Francia per il centrocampista: e il mercato in Arabia chiude alla mezzanotte del 7 settembre...

Psg, la lista Champions: Verratti out

Non c'è Marco Verratti nell'elenco della lista Champions del Psg: decisione che di fatto segue l'onda lunga dell'estate, fatta di trattative e affari saltati con protagonista l'ex Pescara. Arabia ipotesi ancora non del tutto scartata con il mercato ancora aperto, e con Luis Enrique che dimostra come Verratti non rientri più nei piani tecnici della squadra parigina. Quattro partite di Ligue 1 e zero convocazioni: risultato che è costato al centrocampista anche la chiamata di Spalletti per il nuovo corso Italia. L'esclusione dalla lista Champions, l'ulteriore segnale che al Psg non hanno più bisogno di lui.