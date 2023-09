Martedì 19 settembre torna la Champions League su Sky Sport, con in campo nello stesso giorno il Milan contro il Newcastle (alle 18.45) e la Lazio contro l'Atletico (alle 21): il match dei rossoneri sarà diretto dall'arbitro spagnolo José Maria Sanchez, mentre il direttore di gara della sfida dell'Olimpico sarà lo sloveno Slavko Vincic

Il Milan vuole subito mettersi alle spalle la pesante sconfitta 5-1 nel derby con l'Inter. L'occasione per il pronto riscatto ci sarà martedì 19 settembre in Champions League, quando i rossoneri ospiteranno il Newcastle dell'ex Tonali nella prima partita del girone F (fischio d'inizio alle 18.45, diretta su Sky Sport Uno e su NOW). La gara sarà diretta dall'arbitro spagnolo José María Sánchez, coadiuvato dagli assistenti Raúl Cabanero e Inigo Prieto, dal quarto ufficiale Cesar Soto Grado e dal Var Alejandro Hernandez (Avar sarà invece il tedesco Marco Fritz).