I campioni d'Europa in carica del Manchester City iniziano il loro assalto a una storica doppietta. Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia all'esordio in casa contro la Stella Rossa: "Per noi la cosa più dura era vincere la prima volta, ma non abbiamo fatto nulla di speciale". E sull'Inter: "Guardate come ha vinto il derby, sono una squadra davvero forte"

CHAMPIONS, IL PROGRAMMA DELLA 1^ GIORNATA SU SKY