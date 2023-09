Newcastle: Tonali recuperato, dubbio Wilson

Il centrocampista italiano è pienamente recuperato e sarà regolarmente in campo contro la sua ex squadra nella prima giornata del girone F di Champions League. Sold out il settore dedicato ai tifosi del Newcastle, a San Siro previsti circa 65 mila spettatori.

Un recupero e un dubbio per il Newcastle, in vista della sfida al Milan nella prima giornata del girone F di Champions League (in programma martedì 19 settembre, alle ore 18:45, a San Siro, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Allarme rientrato per quanto riguarda Sandro Tonali, che dopo aver saltato in Nazionale la gara di qualificazione agli Europei contro l'Ucraina e l'ultimo match di Premier League contro il Brentford a causa di un affaticamento muscolare, nel suo vecchio stadio sarà regolarmente in campo. vedi anche Nostalgia a Milanello: l'incontro Tonali-Pioli

La probabile formazione del Newcastle Con Tonali nuovamente arruolabile, gli unici indisponibili per il Newcastle restano Joelinton e Willock, rimasti in Inghilterra per infortunio. In dubbio invece Wilson, che è comunque partito alla volta di Milano. Eddie Howe dovrebbe dunque schierare i suoi con il consueto 4-3-3: Pope tra i pali, davanti a lui la linea composta dal tandem centrale Schar-Botman, con Trippier e Burn sulle fasce. A centrocampo, oltre all'ex Milan, Longstaff e Bruno Guimaraes, mentre nel tridente offensivo Almiron e Gordon dovrebbero agire ai lati di Isak. NEWCASTLE (4-3-3), probabile formazione: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali; Almiron, Isak, Gordon. All: Howe.

