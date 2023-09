Tomori: "Newcastle? Se giochiamo come sappiamo..."

euro-rivali

Tutti i risultati delle prossime rivali delle italiane nelle coppe. La Real Sociedad, rivale in Champions dell'Inter, spaventa il Real di Ancelotti ma viene rimontata e perde al Bernabeu. Ieri la caduta fragorosa a Valencia dell'Atletico Madrid, atteso dalla Lazio in Champions. Torna invece a vincere dopo 3 ko di fila il Newcastle (prossimo rivale del Milan) con Tonali in panchina. Perde pure il Braga, che mercoledì ospita il Napoli. Successi per Rakow (vs Atalanta), Sheriff (vs Roma) e Genk (vs Fiorentina)