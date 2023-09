Champions League

Garcia cambia qualche pedina dopo il pari di Genova: in attacco spazio a Politano, che torna dal 1', con Kvaratskhelia e Osimhen, in difesa possibile debutto di Natan. Sulla sinistra ballottaggio Mario Rui-Olivera. I portoghesi tornano al 4-2-3-1, qualche dubbio sulla trequarti per Artur Jorge. Le probabili di Braga-Napoli, in programma mercoledì alle 21 e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DEL MARTEDI