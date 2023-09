Simeone: "Tifosi Lazio? Una carezza al cuore"

L'allenatore dell'Atletico Madrid commenta il pareggio all'Olimpico con la Lazio: "Nel primo tempo meglio loro, poi noi siamo stati bravi a segnare e potevamo chiuderla. Il gol del portiere? Molto bello, vado via da qui con sensazioni positive". Sull'accoglienza dei tifosi: "Ero emozionato, è stata una carezza al cuore"

Non c'è grosso rammarico nelle parole di Diego Simeone al termine del pareggio del suo Atletico contro la Lazio arrivato al 95' con un gol del portiere biancoceleste Ivan Provedel: "Abbiamo fatto una partita buona, hanno inizato meglio loro con la palla, hanno avuto delle occasioni, noi siamo riusciti a fare gol con un po' di fortuna e da li abbiamo giocato bene - spiega - Abbiamo avuto delle chance per chiuderla con Correa e Morata e non ci siamo riusciti".