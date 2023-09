Garcia: "Kvara ha bisogno di ritrovare il ritmo"

L'allenatore del Napoli analizza il successo sul Braga: "Oggi contava vincere e nel complesso abbiamo fatto una buona gara. Speriamo di segnare più gol quando creiamo così tante occasioni. Nel finale con cinque difensori? Volevamo vincerla e loro avevano messo giocatori forti di testa"

E' tutto sommato soddisfatto, Rudi Garcia, al termine della gara vinta dal Napoli a Braga per 2-1. Tante le occasioni create, un gol segnato con Di Lorenzo e l'autorete di Niakate che ha regalato il successo agli azzurri: "Abbiamo fatto nel complesso una buona gara, l'obiettivo era vincere - spiega - Abbiamo fatto un bel primo tempo, siamo stati sfortunati su alcuni tiri. Nel secondo abbiamo anche iniziato bene poi loro sono saliti di più, hanno portato più giocatori in area e dobbiamo essere più bravi a difendere come blocco squadra. Sulle ripartenze dovevamo fare meglio perché abbiamo avuto tante occasioni per il 2-0 e ci saremmo messi al riparo da sorprese. Ma nonostante l'1-1 siamo ripartiti ed poi è arrivato il secondo gol".

"Siamo l'unica italiana ad aver vinto in Champions" Come detto, rispetto alla mole di gioco creata e alle occasioni avute, il Napoli ha faticato a segnare; "Speriamo di segnare più gol quando abbiamo così tante opportunità - spiega ancora Garcia - Vincere fuori casa in Champions non è mai facile, siamo l'unica italiana ad aver vinto, ovvio non è andato tutto perfettamente ma il lavoro serve anche a migliorare. Non dimentichiamo che abbiamo perso anche uno dei centrali, Rrahmani, bruciando così anche uno slot e quando hai solo due slot è più difficile gestire i cambi. Sono contento però di tutti gli ingressi, ci hanno aiutato a vincerla. E' una vittoria del gruppo".

"Kvara? Ha bisogno di giocare, deve ritrovare ritmo" Sulle condizioni di Kavaratskhelia: "Ha bisogno di giocare e di ritrovare ritmo, in una gara così era importante la fase offensiva a cui ha partecipato, ma c'è anche la parte difensiva, Osimhen ha lottato molto anche, perché quello che mi aspetto dai miei giocatori è lottare e difendersi insieme".