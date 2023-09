La grande tensione del derby, l’amarezza per la sconfitta contro l’Inter e la pressione di vincere questa partita. Ecco cosa secondo Fabio Capello potrebbe aver inciso sugli infortuni, da quello di Maignan ai "semplici crampi" per Loftus-Cheek: "In questi giorni i rossoneri hanno consumato molte energie mentali, anche questo è un fattore"

MILAN, LA SITUAZIONE INFORTUNI