Ancora problemi per Rrahmani. Il difensore tedesco del Napoli, già costretto a saltare l’ultima partita di campionato contro il Genoa per un problema muscolare, ha dovuto abbandonare il campo durante la sfida di Champions contro il Braga dopo appena 13 minuti di gioco per un risentimento al bicipite femorale della coscia destra, lasciando il suo posto a Leo Ostigard. Una perdita molto grave per Garcia, già alle prese col difficile processo di inserimento di Natan, mai utilizzato finora dal primo minuto. Evidentemente Rrahmani non aveva smaltito al meglio il problema patito prima del Genoa e ora rischia di dover saltare diverse partite: solo nelle prossime ore, quando il Napoli tornerà in Italia, si saprà l’esatta entità dell’infortunio con gli esami del caso. Dai quali Garcia, ovviamente, spera di ricevere solo buone notizie.